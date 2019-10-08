Суд продлил арест Майклу Калви до 2020 года

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 января 2020 года, сообщает корреспондент РБК.

Одновременно суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения другому топ-менеджеру Baring Vostok, Филиппу Дельпалю. Он также останется под домашним арестом.

Обстоятельства, послужившие основанием для избрания домашнего ареста для Калви и Дельпаля, не отпали, сказала следователь. Необходимость продления ареста она объяснила также необходимостью изучить большой объем данных, полученный на электронных носителях, получить ответы на поручения, провести очные ставки, а также дополнительные допросы сотрудников банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро. Прокурор ходатайство следователя поддержала, отметив, что волокиты по этому делу она не усматривает. Срок следствия продлен также до 13 января, сказала судья.

Калви и Дельпалю уточнили условия ареста в части общения со следователем и адвокатами. Им все так же нельзя использовать средства связи и интернет.