Либертарианец Светов заявил о повторном обыске у себя дома

Адвокат Светова Михаил Бирюков уточнил в разговоре с РБК, что обыск прошел в рамках уголовного дела по факту публикации неизвестным лицом твитов, в которых следствие усмотрело признаки развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Его подзащитный проходит по нему как свидетель.
Светов добавил, что обыск также провели в домах у Анастасии Стародубовской (свидетель по делу), у замсекретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова и у председателя партии Сергея Бойко.
РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СК по Москве Юлии Ивановой.
Обыск в квартире Михаила Светова следователи уже проводили в начале ноября. Изначально Бирюков связывал обыск у его подзащитного с публикациями в Instagram, однако позднее стало известно, что следователи допрашивали Светова в связи с его политической и журналистской деятельностью.
Ранее стало известно, что следователей заинтересовали фотографии Светова и его девушки в социальных сетях, которые были опубликованы в 2012 году. Правоохранители, по словам адвоката либертарианца, усмотрели в фотографиях эротический характер и хотели выяснить, было ли девушке 16 лет на момент публикации.
Михаил Светов был одним из организаторов несогласованной акции в поддержку не допущенных к выборам кандидатов от оппозиции в Мосгордуму. Организаторы подали заявку на проведение митинга 23 июля, однако согласовать ее с властями не удалось. В результате оппозиционеры отозвали заявку 30 июля. После неудачных переговоров Светова задержали на выходе из столичной мэрии.
С 31 июля он отбывал административный арест в 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).