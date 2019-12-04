Либертарианец Светов заявил о повторном обыске у себя дома

Либертарианец Светов заявил о повторном обыске у себя дома

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к председателю Либертарианской партии России Сергею Бойко, а также к трем другим представителям партии, в том числе к Михаилу Светову. Об этом Светов сообщил РБК.

Он отметил, что повторный обыск прошел у него дома в 06:00 4 декабря. По словам Светова, сотрудники правоохранительных органов угрожали вызвать МЧС и выпилить дверь, если он не откроет, и хотели попасть в квартиру без адвоката.

«Я дверь открывать отказался. Дверь у меня прочная, поэтому они не стали пытаться ее выломать. В итоге дождались адвоката и провели обыск в его присутствии», — рассказал он.

В ходе обыска оперативники забрали компьютер, планшет и два телефона, принадлежащих мужчине.