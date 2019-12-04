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Либертарианец Светов заявил о повторном обыске у себя дома

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к председателю Либертарианской партии России Сергею Бойко, а также к трем другим представителям партии, в том числе к Михаилу Светову. Об этом Светов сообщил РБК.

Он отметил, что повторный обыск прошел у него дома в 06:00 4 декабря. По словам Светова, сотрудники правоохранительных органов угрожали вызвать МЧС и выпилить дверь, если он не откроет, и хотели попасть в квартиру без адвоката.

«Я дверь открывать отказался. Дверь у меня прочная, поэтому они не стали пытаться ее выломать. В итоге дождались адвоката и провели обыск в его присутствии», — рассказал он.

В ходе обыска оперативники забрали компьютер, планшет и два телефона, принадлежащих мужчине.

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Адвокат Светова Михаил Бирюков уточнил в разговоре с РБК, что обыск прошел в рамках уголовного дела по факту публикации неизвестным лицом твитов, в которых следствие усмотрело признаки развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Его подзащитный проходит по нему как свидетель.

Светов добавил, что обыск также провели в домах у Анастасии Стародубовской (свидетель по делу), у замсекретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова и у председателя партии Сергея Бойко.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СК по Москве Юлии Ивановой.

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Обыск в квартире Михаила Светова следователи уже проводили в начале ноября. Изначально Бирюков связывал обыск у его подзащитного с публикациями в Instagram, однако позднее стало известно, что следователи допрашивали Светова в связи с его политической и журналистской деятельностью.

Ранее стало известно, что следователей заинтересовали фотографии Светова и его девушки в социальных сетях, которые были опубликованы в 2012 году. Правоохранители, по словам адвоката либертарианца, усмотрели в фотографиях эротический характер и хотели выяснить, было ли девушке 16 лет на момент публикации.

Михаил Светов был одним из организаторов несогласованной акции в поддержку не допущенных к выборам кандидатов от оппозиции в Мосгордуму. Организаторы подали заявку на проведение митинга 23 июля, однако согласовать ее с властями не удалось. В результате оппозиционеры отозвали заявку 30 июля. После неудачных переговоров Светова задержали на выходе из столичной мэрии.

С 31 июля он отбывал административный арест в 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).

Теги: следователи, обыск, Либертарианская партия, новости РБК
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