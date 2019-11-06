Следователи закончили обыск у либертарианца Светова

Следователи завершили обыск у члена Либертарианской партии и ее экс-лидера Михаила Светова, заявил РБК председатель Либертарианской партии Сергей Бойко. Ранее адвокат Светова связывал обыск с его публикациями в Instagram, однако Бойко уточнил, что сейчас следователи допрашивают Светова в связи с его политической деятельностью.

«Обыски завершились около часа назад, сейчас идет допрос. От адвоката у меня сейчас есть информация о том, что возбуждено уголовное дело, но конкретную статью пока сказать не могу. В данный момент адвокат сообщил мне, что больше правоохранители интересуются не какими-то картинками из интернета, а допрашивают Михаила по поводу его политической и журналистской деятельности», — заявил Бойко.

Ранее Михаил Светов сообщил, что ему пришел вызов на допрос в Следственный комитет. Он предположил, что его вызвали на допрос не только из-за организации митингов летом 2019 года в Москве. «Это связано с политической работой, не только с митингами, но и с лекциями, которые я читаю», — рассказал Светов.

При этом 6 ноября РЕН ТВ без ссылки на источник сообщил, что Светов стал фигурантом проверки СК по делу о развратных действиях с несовершеннолетними. Сам Светов заявлял, что эти сообщения «не имеют никакого отношения к реальности».

Однако позднее адвокат политика сообщил, что следователи проводят у него обыск из-за публикации, которую он разместил в Instagram в 2012 году. В августе РКН внес старый аккаунт Светова в соцсети в реестр запрещенной информации, потребовав удалить оттуда противоправный контент (детскую порнографию). Бойко тогда пояснял, что старый аккаунт Светова был «посвящен его личной жизни». «Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. Начали они встречаться, когда ей было больше 16 лет (официальный возраст согласия в России). Никакого порно там не было», — говорил он РБК.