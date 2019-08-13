РКН внес Instagram оппозиционера Светова в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор после проведенной экспертизы внес в реестр запрещенных сайтов страницу главы Либертарианской партии Михаила Светова в Instagram, сообщили РБК в ведомстве.

«[Роскомнадзор] направил в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии). На данном этапе внесение страницы в реестр не предусматривает ограничительных мер (блокировки)», — заявили в РКН.

«Старый аккаунт Михаила Светова был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. Начали они встречаться, когда ей было больше 16 лет (официальный возраст согласия в России). Никакого порно там не было», — прокомментировал РБК председатель Либертарианской партии Сергей Бойко. Он добавил, что Светова не впервые пытаются обвинять «в этом направлении», связав это с его политическими взглядами.

Страница Светова в Instagram, в отношении которой было вынесено решение РКН, не обновляется с декабря 2016 года. К действующей странице политика претензий у РКН нет.

Сам Светов с 31 июля отбывает административный арест в 30 суток. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия). Светова задержали на выходе из мэрии Москвы, где он проводил переговоры по организации митинга за честные выборы.