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Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски. Об это РБК сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков.

«Светов в статусе свидетеля. Изучается его биография с 2011 года. Его публикации в Twitter и Instagram», — сообщил адвокат. По его словам, допрос Светова в качестве подозреваемого или предъявление ему обвинений пока не планируются.

Ранее Светов сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет, а затем в его квартире прошел обыск. Он предположил, что это связано с организацией митингов летом 2019, а также с лекциями, которые он читает. Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко также сообщил, что Светова допрашивали в связи с его политической деятельностью. При этом Бирюков связывал обыск с публикацией поста в Instagram в 2012 году. По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело пока неизвестно.

РЕН ТВ без ссылки на источника сообщил, что Светова подозревают в совершении преступления по ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Теги: Либертарианская партия, уголовное дело, обыск, новости РБК
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