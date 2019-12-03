Общество , 03 дек, 18:50
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В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды
В Москве эвакуировали районные суды, в том числе Лефортовский, Тверской, Мещанский, Измайловский, Пресненский и Кунцевский, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, Измайловский и Лефортовский суды уже проверили и там смогли возобновить работу.
По информации ТАСС, эвакуация прошла также и в Басманном и Таганском судах Москвы. В пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что суды были эвакуированы из-за электронного сообщения об угрозе взрыва.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что заявок по возгораниям по данным адресам нет.
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