В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды

В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды

В Москве эвакуировали районные суды, в том числе Лефортовский, Тверской, Мещанский, Измайловский, Пресненский и Кунцевский, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, Измайловский и Лефортовский суды уже проверили и там смогли возобновить работу.

По информации ТАСС, эвакуация прошла также и в Басманном и Таганском судах Москвы. В пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что суды были эвакуированы из-за электронного сообщения об угрозе взрыва.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что заявок по возгораниям по данным адресам нет.

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