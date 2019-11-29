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В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
В Москве и Санкт-Петербурге второй раз за два дня были эвакуированы несколько судов. Накануне во время аналогичной волны эвакуации неизвестные угрожали повторять сообщения, пока им не выплатят 120 биткоинов

В Москве и Санкт-Петербурге из судов начали эвакуировать посетителей, рассмотрение дел прервано. В столице вывели людей из здания Басманного суда, где сегодня принималось решение об аресте нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева и рассматривалось дело экс-министра Подмосковья Алексея Кузнецова, и Мосгорсуд, где разбирался иск об ущербе к организаторам митингов в Москве.

Об эвакуации в здании Басманного суда передал корреспондент РБК. Судья по делу Кузнецова объявил о возникновении «чрезвычайной ситуации» и попросил покинуть здание. В пресс-службе ГУ МВД по Москве и в пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о чрезвычайной ситуации в Басманном суде. «У нас заявок по данному адресу нет, подтвердить не можем», — сказали в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили, что в здании проводится эвакуация и пообещали уточнить ее причины позднее. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что не владеют информацией об эвакуации из Мосгорсуда. В пресс-службе московского главка МЧС уточнили, что информация о загорании в здании Мосгорсуда не поступала, и предложили обратиться за комментарием в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сообщили, что не владеют информацией об эвакуации из Мосгорсуда.

В пресс-службе Мосгорсуда также пояснили, что эвакуация была проведена в связи с поступившим на электронную почту сообщением о минировании. Такие же сообщения поступили на электронную почту Басманного, Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского судов. Из-за эвакуации в Мосгорсуде перенесли рассмотрение жалобы по делу журналиста Ивана Голунова.

Кроме того, сообщения об эвакуации появились в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Как следует из сообщений, посетителей вывели из Приморского суда, Выборгского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского и Колпинского.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК посоветовали обратиться за комментарием в МВД.

Общество
В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошла аналогичная волна эвакуаций. Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд. Авторы сообщения, направленного в Санкт-Петербургский городской суд в своем письме заявили, что сообщения об угрозе взрыва будут приходить пока «Костстантин Малофеев» не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX (орфография сохранена. — РБК)» и прикрепили адрес электронного кошелька.

О планах купить биржу WEX, правопреемницу закрытой ФБР биржи BTC-e, в июле 2018 года сообщил Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР. По данным РБК, за сделкой мог стоять владелец группы «Царьград» Константин Малофеев. Однако позднее от Хавченко от покупки отказался.

Авторы: Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: Москва, Петербург, эвакуация, Мосгорсуд
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