Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Меркель впервые в должности канцлера посетит концлагерь Освенцим Политика, 17:41 Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный Общество, 17:39 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 17:34 Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года Технологии и медиа, 17:24 Почему намек Трампа отправил акции США вниз Quote, 17:23 Как выбрать формат кинотеатра в торговом центре Pro, 17:18 Появилось видео последствий нападения на полицейского в Мытищах Общество, 17:14 Сможет ли Unit linked возродить интерес к инвестиционному страхованию Pro, 16:59 Кремль заявил об отсутствии конкретики по второй поставке С-400 Турции Политика, 16:51 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 16:51 Умножение делением: что может дать обычным людям шеринг в сфере b2b Экономика шеринга, 16:47  Власти Москвы решили повысить плату за проезд в общественном транспорте Общество, 16:45 Почему шеринг может произвести настоящий переворот на рынке труда Тренды, 16:45 Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции» Финансы, 16:43
Политика ,  
0 
Кремль заявил об отсутствии конкретики по второй поставке С-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по поставкам Турции второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 нет. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, планируют ли Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудить эту тему, передает корреспондент РБК.

При этом Песков добавил, что «как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается».

В конце ноября пресс-секретарь российского лидера сообщал, что готовится визит Путина в Турцию, который может состояться в январе. Он отмечал, что президенты России и Турции договорились о возможной встрече в ходе последнего телефонного разговора, который прошел в начале ноября. Накануне Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана состоится 8 января, когда будет дан старт «Турецкому потоку».

Политика
Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

В 2017 году Москва заключила с Анкарой договор о покупке полка С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Россия завершила поставки летом текущего года.

В конце ноября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что стороны ведут переговоры о поставках второго полка С-400. По его словам, Москва рассчитывает продать его по опциону, и технические вопросы уже решены.

США возражали против продажи С-400 Турции. В результате Вашингтон приостановил участие Анкары в программе по строительству и закупке истребителей F-35.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, С-400
Материалы по теме
Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Политика
Трамп назвал виновника закупки Турцией российских С-400
Политика
«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter