Кремль заявил об отсутствии конкретики по второй поставке С-400 Турции

Кремль заявил об отсутствии конкретики по второй поставке С-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по поставкам Турции второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 нет. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, планируют ли Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудить эту тему, передает корреспондент РБК.

При этом Песков добавил, что «как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается».

В конце ноября пресс-секретарь российского лидера сообщал, что готовится визит Путина в Турцию, который может состояться в январе. Он отмечал, что президенты России и Турции договорились о возможной встрече в ходе последнего телефонного разговора, который прошел в начале ноября. Накануне Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана состоится 8 января, когда будет дан старт «Турецкому потоку».

В 2017 году Москва заключила с Анкарой договор о покупке полка С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Россия завершила поставки летом текущего года.