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Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ключевые аспекты российско-турецких отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры стран позитивно оценили поступательное развитие многопланового двустороннего сотрудничества: ход реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере.

Стороны условились о введении в эксплуатацию в конце декабря 2019 года газопровода «Турецкий поток». Лидеры двух стран акцентировали важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, а также обменялись мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Также Путин и Эрдоган отметили необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году, добавили в пресс-службе.

Кроме того, главы государств поприветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета. Стороны отметили вклад стран-гарантов Астанинского процесса в подготовку этого мероприятия, а также подтвердили дальнейшее стремление способствовать продвижению межсирийского политического диалога.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее о беседе Путина с Эрдоганом сообщили в администрации турецкого президента. 

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, телефонный разговор
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