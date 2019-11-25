В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Турцию в январе

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Турцию в январе

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Визит президента России Владимира Путина в Турцию в начале января готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

По его словам, о возможной встрече в январе Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились во время одного из последних телефонных разговоров. Песков отметил, что в начале января завершится строительство наземной части «Турецкого потока», и уточнил, что «поездка готовится».

При этом пресс-секретарь президента не назвал конкретную дату визита.

Ранее,15 ноября, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин сообщал, что Путин посетит Турцию в январе. По его словам, российский и турецкий лидеры планируют обсудить взаимодействие России и Турции, а также проблемы региона.



Газопровод«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Обе нитки планируют запустить в 2020 году.