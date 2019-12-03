СБУ объявила в розыск Цемаха

Бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, который проходит по делу о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе, объявили в розыск на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

Розыскная карточка Цемаха находится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». В ней указывается, что 58-летний Цемах разыскивается Службой безопасности Украины. Датой исчезновения значится 23 сентября 2019 года — уже после его выдачи Киевом Москве в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Также указывается, что Цемах скрывается от органов предварительного расследования и обвиняется в терроризме и содействии террористической организации.

Владимир Цемах в 2014 году служил начальником бригады ПВО в самопровозглашенной Донецкой народной республике и проходит по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года. Тогда погибли все 298 человек, находившиеся на борту.