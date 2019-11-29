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Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца года
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, договорились встретиться до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее.

Накануне Путин и Лукашенко участвовали в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

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По телефону Путин и Лукашенко общались 7 октября этого года. Лукашенко поздравил российского президента с днем рождения, лидеры двух стран также обсудили вопросы интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

19 ноября в подмосковных Горках прошли переговоры российского и белорусского премьеров, Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. По их итогам стороны не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. По данным источника РБК, оказались не согласованы около десяти так называемых дорожных карт. По словам представителя Минска, в частности, стороны не смогли договориться по двум картам, касающимся нефтяного и газового рынков. 

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
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