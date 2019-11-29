Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца года

Путин и Лукашенко договорились встретиться до конца года

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, договорились встретиться до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее.

Накануне Путин и Лукашенко участвовали в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По телефону Путин и Лукашенко общались 7 октября этого года. Лукашенко поздравил российского президента с днем рождения, лидеры двух стран также обсудили вопросы интеграции двух стран в рамках Союзного государства.