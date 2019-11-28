Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «РИА Новости».

В аэропорту его встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В заседании под его председательством также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Стороны в том числе обсудят вопросы укрепления границы между Афганистаном и Таджикистаном, работу с ООН по выполнению глобальной контртеррористической стратегии и внешнюю политику ОДКБ. Некоторые темы, например проблемы безопасности, участники обсудят в узком составе.

Путин посетил Киргизию с государственным визитом в марте. Тогда лидеры стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений и взаимодействие в региональных объединениях, в частности в ШОС и ОДКБ. В честь визита Жээнбеков подарил Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан.