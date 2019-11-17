Политика , 17 ноя, 12:26
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Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции, передает БелТА.
«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А главные принципы — это независимость и суверенитет», — сказал он.
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