Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции, передает БелТА.

«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А главные принципы — это независимость и суверенитет», — сказал он.

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