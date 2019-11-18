Кремль объяснил слова Лукашенко про условия интеграции с Россией

Москва настаивает на взаимной выгоде России и Белоруссии от создания Союзного государства, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции.

Президент Белоруссии пояснил, что дорожные карты с Москвой не будут подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров. По словам Лукашенко, Минску каждый год «подсовывают новые условия», из-за которых он постоянно «что-то теряет» в экономике.