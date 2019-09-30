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ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов
Проект постановления, внесенный в правительство, предполагает, что отрицательную оценку за тест можно будет отменить в случае удовлетворения жалобы на действия экзаменатора
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью ТАСС заявил, что ведомство даст сдающим экзамен на водительские права возможность оспорить его результаты.

«Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора», — сказал он. Черников добавил, что ведомство таким образом рассчитывает повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.

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Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство. Документ также предусматривает слияние «площадки» и «города». Черников добавил, что изменятся маршруты проведения экзаменов, которые должны включать не только проверку навыков по движению по дорожной сети, следование знакам и требованиям разметки, но и езду на закрытых площадках, автодромах и участках дорог с малоинтенсивным движением. Кроме того, на испытательных маршрутах последовательность поворотов и разворотов будет определяться не заранее, а в процессе экзаменов.

«При этом заранее будет определен и размещен в интернете и на информационных стендах подразделения перечень дорог, улиц или их участков», — добавил Черников.

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В апреле стало известно, что ГИБДД может лишить права на ошибку людей, которые сдают теоретический экзамен на получение водительских прав. Госавтоинспекция прорабатывает возможность дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния задачи на безопасность движения. Планируется, что неправильные ответы будут расценивать по степени возможных рисков в случае принятия такого решения в реальной ситуации. В ГИБДД отметили, что если экзаменуемый даст неверный ответ в условной ситуации, когда принятие неверного решения спровоцирует ДТП, то экзамен для этого человека будет закончен.

Автор: Юлия Выродова
Теги: водительские права, экзамен на права, Автомобили
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