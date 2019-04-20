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ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права

Госавтоинспекция в конце 2019 года планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения, а также
изменить порядок оценки результатов экзамена. Об этом сообщил ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Он отметил, что каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи. Ожидается, что такое нововведение вступит в силу в 2020 году.

«В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка — только после изменения правил проведения экзаменов, утвержденных постановлением правительства и административным регламентом, то есть в 2020 году», — пояснил представитель ГИБДД.

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По его словам, в настоящее время прорабатывается порядок приема теоретического экзамена.

«Предположительно, в билете будет большее количество задач, например 50, а количество баллов в них — 75, экзамен будет считаться сданным при количестве баллов, например, 65», — сказал Гиляков.

Он отметил, что при сдаче экзамена кандидат в водители сможет допустить больше ошибок в том случае, если они негрубые. Также представитель ГИБДД заявил, что при неправильном ответе на вопрос, незнание которого в наибольшей степени может в реальной обстановке вызвать ДТП, ​экзамен будет прекращен, однако таких задач будет немного.

Ранее в МВД сообщали о планах ГИБДД усложнить сдачу экзамена на водительские права.

Теги: ГИБДД, водительские права, экзамен на права
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