ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права

Госавтоинспекция в конце 2019 года планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения, а также

изменить порядок оценки результатов экзамена. Об этом сообщил ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Он отметил, что каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи. Ожидается, что такое нововведение вступит в силу в 2020 году.

«В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка — только после изменения правил проведения экзаменов, утвержденных постановлением правительства и административным регламентом, то есть в 2020 году», — пояснил представитель ГИБДД.

По его словам, в настоящее время прорабатывается порядок приема теоретического экзамена.