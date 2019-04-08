МВД и МЭР договорились об экзамене на водительские права

МВД и МЭР договорились об экзамене на водительские права

МВД и Минэкономразвития достигли договоренности об объединении «города» и «площадки» при сдаче экзаменов на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

По его словам, ведомства согласовали соответствующий законопроект, который будет направлен на экспертизу в Минтранс и Минюст, а затем попадет в правительство в июне-июле.

Ранее сообщалось, что МЭР не соглашается с МВД и выступает против объединения двух этапов экзамена. В Минэкономразвития считали, что введение единого экзамена приведет к «значительному увеличению временных затрат на прием практического экзамена», хотя изначально реформа должна была сэкономить время для сотрудников. Другой проблемой ведомство называло экономику — из-за реформы автошколы, в том числе государственные, могут столкнуться с «недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов».

Глава ГИБДД Михаил Черников, комментируя изменения в экзамене, подчеркивал, что «пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования».