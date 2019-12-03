В Кремле назвали НАТО заточенным под конфронтацию альянсом

Североатлантический альянс (НАТО) с момента создания был заточен под идеологию конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Давайте не забывать, что альянс — это продукт эпохи конфронтации холодной войны. Он был создан и заточен под идеологию конфронтации, и ничего другого нести не может. Что касается отмирания частей тела или неотмирания, то это не наш вопрос», — сказал Песков отвечая на вопрос, считает ли Кремль, что слова французского президента Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО свидетельствуют о сдвигах в альянсе.

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