СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за слов Макрона о «смерти мозга» НАТО

Критика Макроном НАТО может привести к тому, что Трамп начнет положительно отзываться об альянсе, считает один из источников Axios

Дональд Трамп (слева) и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Trammer / Imago / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп сильно недоволен президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью сказал, что при Трампе США отвернулись от Европы, а также заявил о «смерти мозга» НАТО, пишет Axios со ссылкой на три источника в администрации американского президента.

Источники отмечают, что Трамп уже давно недоволен Макроном, хотя когда-то называл его «мудрым парнем» в беседах со своими советниками.

Из-за слов Макрона об альянсе Трамп может начать говорить о НАТО в более позитивном ключе в противовес президенту Франции, считает один из собеседников издания.

Ожидается, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне (пройдет 3–4 декабря) Трамп отметит факт повышения Европой расходов на оборону. В преддверии выборов президента США в 2020 году действующий глава государства захочет приписать эту заслугу себе, считает источник издания.

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер (занимал эту должность с 2009 по 2013 год) отмечает, что последние два саммита НАТО не прошли гладко: в 2017 году Трамп отказался принять пятую поправку, гарантирующую защиту союзников по альянсу, а в 2018 году угрожал покинуть НАТО, если европейские страны не повысят расходы на оборону.