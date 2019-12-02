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СМИ узнали о недовольстве Трампа из-за слов Макрона о «смерти мозга» НАТО
Критика Макроном НАТО может привести к тому, что Трамп начнет положительно отзываться об альянсе, считает один из источников Axios
Дональд Трамп (слева) и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Trammer / Imago / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп сильно недоволен президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью сказал, что при Трампе США отвернулись от Европы, а также заявил о «смерти мозга» НАТО, пишет Axios со ссылкой на три источника в администрации американского президента.

Источники отмечают, что Трамп уже давно недоволен Макроном, хотя когда-то называл его «мудрым парнем» в беседах со своими советниками.

Из-за слов Макрона об альянсе Трамп может начать говорить о НАТО в более позитивном ключе в противовес президенту Франции, считает один из собеседников издания.

Ожидается, что на предстоящем саммите НАТО в Лондоне (пройдет 3–4 декабря) Трамп отметит факт повышения Европой расходов на оборону. В преддверии выборов президента США в 2020 году действующий глава государства захочет приписать эту заслугу себе, считает источник издания.

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер (занимал эту должность с 2009 по 2013 год) отмечает, что последние два саммита НАТО не прошли гладко: в 2017 году Трамп отказался принять пятую поправку, гарантирующую защиту союзников по альянсу, а в 2018 году угрожал покинуть НАТО, если европейские страны не повысят расходы на оборону.

Политика
Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО

В начале ноября Макрон дал интервью The Economist, в котором пожаловался на отсутствие координации между Европой и США. По его словам, европейские государства не могут рассчитывать на США в вопросах защиты. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он. В качестве доказательства того, что НАТО находится в упадке, Макрон привел операцию Турции в Сирии против поддерживаемых Западом курдских формирований. Он раскритиковал решение Вашингтона отвести свои войска, тем самым дав Анкаре возможность начать маневры.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ назвал альянс единственной платформой, где США и Европа могут вместе решать стратегические вопросы, в том числе связанные с «агрессией» со стороны России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул Макрона в поверхностном понимании ситуации и обвинил Францию в невыполнении своих обязательств в рамках НАТО. Комментируя слова о «смерти мозга» альянса, он предложил Макрону проверить свою голову. Париж увидел в заявлении Эрдогана оскорбление и решил вызвать посла Турции в МИД Франции для объяснений.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон
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Эрдоган посоветовал Макрону проверить свою голову на смерть мозга
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Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО
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