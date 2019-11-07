Захарова назвала правдивыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее, 7 ноября, президент Франции заявил, что Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США и должна рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, а также укреплять оборону. Он добавил, что «НАТО полностью утратило координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».

«Четкое определение нынешнего состояния НАТО», — прокомментировала слова французского лидера Захарова.

В то же время она задалась вопросом, как Европа сможет контролировать свою судьбу без НАТО.

Так, официальный представитель МИД России напомнила, что в ХХ веке произошли две мировые войны, в XIX веке и ранее были бесконечные локальные войны, в то время как процессы, зародившиеся в проекте мирного договора, завершающего Первую мировую войну, разработанном президентом США Вудро Вильсоном, прошедшие Вторую мировую и развившиеся позднее в экономическую и политическую интеграцию европейских стран, все же помогли остановить раздоры на континенте.