В США назвали отношения с Россией одной из ключевых тем на саммите НАТО

В США назвали отношения с Россией одной из ключевых тем на саммите НАТО

Эта тема для участников встречи будет вопросом как заинтересованности, так и обеспокоенности, считает представитель американской администрации. «Это будет высоким приоритетом на встрече лидеров», — отметил он

Фото: Visar Kryeziu / AP

Одной из основных тем предстоящего саммита НАТО в Лондоне станет выстраивание дальнейших отношений альянса с Россией. Об этом в ходе специального телефонного брифинга для журналистов заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«Я полагаю, что отношения НАТО с Россией обязательно будут обсуждаться <...> Конечно, это будет высоким приоритетом на встрече лидеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Об этом также со ссылкой на представителя администрации США сообщает ТАСС.

По его словам, эта тема для участников встречи будет вопросом как заинтересованности, так и обеспокоенности. При этом чиновник заверил, что сам альянс не стремится угрожать России. «Ни одна из мер НАТО не задумывается как угроза России», — отметил он.

Представитель американской администрации привел в пример четыре боевые группы НАТО, дислоцированные на восточном фланге альянса. По его мнению, они несопоставимы по численности с регулярной армией России в том же районе.