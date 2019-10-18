Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

По словам адвоката потерпевшей стороны Ольги Халиковой, девушки могли бояться наказания за трату денег. Защита потерпевших также намерена оспорить признание Марии Хачатурян невменяемой

Ангелина и Крестина Хачатурян (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Адвокаты родственников Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей Марию, Крестину и Ангелину, полагают, что тот мог быть убит из-за денег.

Адвокат потерпевших Ольга Халикова заявила журналистам, что девушки могли убить отца из страха наказания. В материалах дела есть их переписка перед преступлением, из которой ясно, что Хачатурян собирался взять выписку по карте Сбербанка. Сестры, очевидно, боялись, что их накажут за траты, полагает Халикова. Адвокат также отметила, что Хачатурян планировал купить машину Крестине и располагал крупной суммой.

Адвокаты потерпевших также отметили, что считают неверным признание невменяемой Марии Хачатурян, которой поставили диагноз «синдром жестокого обращения». «Устанавливается диагноз при участии психолога-педагога. При первом допросе психолог-педагог не участвовал. Мария интеллектуально развита, у нее хороший круг общения. Она общительная, каких-либо патологий, характерных для этого синдрома, не обнаружено», — рассказал адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили.

По словам защитника, сторона потерпевших будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы.

«Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», — сказал Чугуашвили.