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Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян
По словам адвоката потерпевшей стороны Ольги Халиковой, девушки могли бояться наказания за трату денег. Защита потерпевших также намерена оспорить признание Марии Хачатурян невменяемой
Ангелина и Крестина Хачатурян (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Адвокаты родственников Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей Марию, Крестину и Ангелину, полагают, что тот мог быть убит из-за денег.

Адвокат потерпевших Ольга Халикова заявила журналистам, что девушки могли убить отца из страха наказания. В материалах дела есть их переписка перед преступлением, из которой ясно, что Хачатурян собирался взять выписку по карте Сбербанка. Сестры, очевидно, боялись, что их накажут за траты, полагает Халикова. Адвокат также отметила, что Хачатурян планировал купить машину Крестине и располагал крупной суммой.

Адвокаты потерпевших также отметили, что считают неверным признание невменяемой Марии Хачатурян, которой поставили диагноз «синдром жестокого обращения». «Устанавливается диагноз при участии психолога-педагога. При первом допросе психолог-педагог не участвовал. Мария интеллектуально развита, у нее хороший круг общения. Она общительная, каких-либо патологий, характерных для этого синдрома, не обнаружено», — рассказал адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили.

По словам защитника, сторона потерпевших будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы.

«Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», — сказал Чугуашвили.

«Мы до сих пор в шоковом состоянии от того, что случилось и как это выразилось. 99% информации, которая поступает в СМИ, лживая. Мы не понимаем, почему моего дядю, которого убили, берут и оскорбляют», — заявил на пресс-конференции Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна.

По словам Арсена, Михаил был строг с дочерьми «не просто так, а за бардак в квартире», так как «они будущие жены».

«Органами проверялись все обстоятельства дела, в том числе мотив совершения преступления. Если Следственный комитет не установил это в качестве мотива, соответственно, такого мотива не было», — заявил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, комментируя заявления, что мотивом убийства мог быть финансовый вопрос.

По словам защитника, необходимости в повторной психолого-психиатрической экспертизы нет. «Просить они об этом [о проведении повторной экспертизы] могут и могут заявлять некие доводы, почему это необходимо. Но лично мы не видим необходимости и доводов, которые бы говорили о незаконности проведенной экспертизы», — добавил он.

Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали летом 2018 года по подозрению в убийстве их отца. Тело Михаила Хачатуряна было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их арестовали, а позже заменили арест запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Летом 2019 года Марию Хачатурян признали невменяемой, ее дело выделено в отдельное производство.

Адвокаты сестер настаивают, что девушки в течение многих лет подвергались насилию со стороны отца и их действия нужно расценивать как необходимую самооборону.

Юристы утверждают, что Хачатурян избивал дочерей, подвергал сексуальному насилию, стрелял в них из пневматического оружия. Отец также не позволял девушкам покидать дом без разрешения и установил рядом с дверью квартиры камеры, чтобы контролировать их. Кроме того, по словам юристов, Хачатурян запрещал дочерям использовать слова «соль», «боль», «ком». Его родственники утверждают, что мужчина девушек не истязал, а пытался воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами».

Авторы: Любовь Порываева, Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: убийство, самооборона, новости РБК
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