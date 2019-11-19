Адвокаты сестер Хачатурян попросили передать их дела суду присяжных

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, подали ходатайство о рассмотрении их дел с участием присяжных заседателей, сообщил РБК адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.

«Мы считаем, что рассмотрение дел судом присяжных будет более объективно в данном случае, чем единоличное рассмотрение судьей», — сказал он.

По словам юриста, защита настаивает на том, чтобы суд присяжных рассматривал оба уголовных дела, — и в отношении Марии, и в отношении Ангелины и Кристины, однако полагает, что разрешат этот порядок рассмотрения лишь для одного дела. «Скорее всего, судом присяжных будет рассмотрено дело только в отношении Ангелины и Кристины. Так как Мария признана невменяемой, боюсь, что это невозможно, и суд рассмотрит ее дело единолично», — отметил Липцер. Юрист не смог назвать предполагаемые сроки рассмотрения дела и предположил, что материалы поступят в суд в декабре.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин уточнил, что защита ознакомилась с материалами дел и подала несколько ходатайств. «В том числе об истребовании доказательств и дополнении материалов дела новыми доказательствами, о прекращении уголовного дела и, соответственно, если оно не будет удовлетворено, то о рассмотрении дела судом присяжных», — уточнил Паршин. Он добавил, что дела должны уйти в Генпрокуратуру, далее в ведомстве должны утвердить или не утвердить обвинительное заключение, на это уйдет около месяца.