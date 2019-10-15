Адвокаты сообщили о «способах воспитания» убивших отца сестер Хачатурян

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, рассказали RT о том, как он издевался над девушками.

Родственники Михаила Хачатуряна утверждают, что тот не истязал своих детей, а пытался воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами». По словам юристов, это подразумевало запрет в доме на определенные слова — «соль», «боль», «ком». Кроме того, при себе Хачатурян держал звонок с кнопкой, которым пользовался каждый раз, когда ему было что-то нужно от дочерей, сообщили адвокаты.

«За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости — кулачная расправа. Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове», — заявили юристы. Кроме того, по их словам, иногда отец стрелял в дочерей из пневматического оружия.

Они также заявили, что Хачатурян не позволял дочерям без разрешения покидать дом и установил рядом с дверью квартиры камеру, чтобы контролировать их.