Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сретенского района Забайкальского края Алексея Закурдаева.

По его словам, из 19 погибших 17 человек — жители Сретенского района, еще два человека, в том числе водитель автобуса — читинцы. Как передает портал ZAB.RU со ссылкой на Закурдаева, ранее опознали последнего погибшего в ДТП — несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения.

Глава Сретенского района также сообщил ТАСС, что администрация заказала в Чите мемориальную доску. Планируется, что ее установят на мосту через реку Куэнгу, после чего состоится акция памяти.

ДТП с участием автобуса произошло в 15:00 (09:00 мск) 1 декабря этого года в 50 км от города Сретенск. Автобус Kia Granbird, направлявшийся из Сретенска в Читу, вылетел за пределы моста через реку Куэнга. В автобусе находились 44 пассажира. В результате ДТП погибли 19 человек, включая водителя автобуса, еще 21 пассажир пострадал. По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо.