Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 02 дек, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 02 дек, 15:59
Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб. Общество, 05:18 Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье Общество, 05:10 В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м Общество, 04:41 Экс-президент США Джимми Картер вновь попал в больницу Общество, 04:22 Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса» Политика, 04:01 В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд Экономика, 03:39 В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников Общество, 03:22 Жена и дочь Виктора Бута покинули США Общество, 03:08 СМИ узнали об обвинении пилота по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100 Общество, 03:06 В районе Солнцево на западе Москвы ввели карантин по бешенству Общество, 02:47 В Ереване облили краской памятник Грибоедову Общество, 02:32 Додон не исключил возможности баллотироваться на второй срок Политика, 02:06 В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту Политика, 01:51 СМИ узнали о переносе заседания исполкома WADA из Парижа в Лозанну Спорт, 01:48
Общество ,  
0 
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сретенского района Забайкальского края Алексея Закурдаева.

По его словам, из 19 погибших 17 человек — жители Сретенского района, еще два человека, в том числе водитель автобуса — читинцы. Как передает портал ZAB.RU со ссылкой на Закурдаева, ранее опознали последнего погибшего в ДТП — несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения.

Глава Сретенского района также сообщил ТАСС, что администрация заказала в Чите мемориальную доску. Планируется, что ее установят на мосту через реку Куэнгу, после чего состоится акция памяти.

Общество
В Забайкалье задержали первого подозреваемого по делу о ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса произошло в 15:00 (09:00 мск) 1 декабря этого года в 50 км от города Сретенск. Автобус Kia Granbird, направлявшийся из Сретенска в Читу, вылетел за пределы моста через реку Куэнга. В автобусе находились 44 пассажира. В результате ДТП погибли 19 человек, включая водителя автобуса, еще 21 пассажир пострадал. По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо.

Власти Забайкалья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших, по 400 тыс. руб. — тем, кто получил тяжелые и травмы средней тяжести, 200 тыс. руб. — легкие.

По факту аварии следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»)

Теги: ДТП, Забайкалье
Материалы по теме
Медведев предложил перевезти в Москву пострадавших в ДТП в Забайкалье
Общество
Муж пострадавшей в Забайкалье беременной женщины сообщил о ее состоянии
Общество
В Забайкалье задержали первого подозреваемого по делу о ДТП с автобусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter