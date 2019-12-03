Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Саммит альянса пройдет в столице Великобритании с 3 по 4 декабря этого года. В нем примут участие представители 29 стран — членов альянса, а также Северной Македонии. По данным Axios, ожидается, что на саммите альянса Трамп отметит факт повышения европейскими союзниками расходов на оборону.

В конце ноября текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что к 2024 году оборонные расходы альянса возрастут на $400 млрд по сравнению с показателями 2016 года, назвав это «беспрецедентным прогрессом». Генсек альянса также заявлял, что США сократят размер прямого взноса в бюджет альянса, в то время как Германия, наоборот, увеличит его.

В конце ноября высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что одним из ключевых вопросов саммита НАТО в Лондоне станет выстраивание дальнейших отношений между альянсом и Россией.