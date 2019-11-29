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Столтенберг заявил об увеличении расходов НАТО на оборону на $400 млрд
Йенс Столтенберг (Фото: Virginia Mayo / AP)

Оборонные расходы НАТО возрастут на $400 млрд к 2024 году в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Лондоне, который должен пройти с 3 по 4 декабря этого года. Текст выступления Столтенберга опубликован на сайте альянса.

«Это беспрецедентный прогресс, и это делает НАТО сильнее», — заявил генеральный секретарь альянса.

По словам Столтенберга, в 2019 году расходы на оборону европейских государств и Канады возросли в реальном выражении на 4,6%. Он также отметил, что рост оборонных расходов фиксируется уже пятый год подряд. Помимо этого, Столтенберг сообщил, что в этом году девять стран альянса должны выйти на показатель оборонных расходов в размере 2% ВВП.

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Ранее CNN со ссылкой на собеседников в администрации американского президента Дональда Трампа и чиновников НАТО сообщил, что США планируют сократить размер прямого взноса страны в бюджет альянса.

До сих пор США оплачивали 22% прямого бюджета, общий объем которого составляет $2,5 млрд. Позже Столтенберг подтвердил эту информацию. При этом он призвал разделять взносы в прямой бюджет и общие расходы союзников на оборону, отметив, что все союзники прекратили сокращение оборонных расходов и начали их увеличивать.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, оборонные расходы
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