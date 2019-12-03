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Как НАТО собирается лечить «смерть мозга» Лидеры стран блока в год его 70-летия обсудят, как вернуть военный альянс к активной жизни
70-летнюю годовщину НАТО лидеры стран альянса отпразднуют саммитом в Великобритании. Он пройдет на фоне роста взаимных претензий участников друг к другу. РБК разбирался, какие проблемы стоят перед НАТО и как они могут быть решены
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Почему в НАТО говорят об успехе

Во вторник, 3 декабря, в Великобритании открывается саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военного альянса. Во вторник вечером лидеры стран-участниц соберутся в Лондоне в Букингемском дворце. В среду — основной день саммита — они будут работать в Grove Hotel в Уотфорде, в 24 км от центра Лондона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг за неделю до встречи настаивал на том, что Организация Североатлантического договора — самый успешный в истории военный блок, на семь десятилетий гарантировавший мир в зоне своей ответственности.

Согласно подсчетам аналитического центра Brookings Institution, средняя продолжительность существования военных альянсов с XV века составляла 15 лет. Дольше 70 лет просуществовали лишь три альянса — альянс Франции и Османской империи, начало которому было положено в XVI веке, заключенный в 1904 году франко-британский союз и пакт между Аргентиной, Бразилией и Чили от 1919 года.

С 1949 года, когда появилось НАТО, число участников альянса выросло с 12 до 29, к началу следующего года к нему присоединится еще и Северная Македония (протокол о вступлении балканской страны в альянс ратифицировали все страны, кроме Испании).

НАТО является «сильнейшим альянсом в истории» и продолжает сохранять свою эффективность, адаптируясь к новым угрозам, убежден Столтенберг. Однако в последнее время между членами союза усиливаются противоречия. Президент США Дональд Трамп жалуется на недостаточный вклад участников в обеспечение коллективной защиты. Президент Франции Эмманюэль Макрон сомневается в приверженности Вашингтона НАТО из-за демонстрируемого США интереса к сдерживанию Китая. Оба этих лидера критикуют Реджепа Эрдогана, президента Турции (у которой вторая по размеру армия в альянсе), за действия в Сирии и покупку оружия у России.

Рост споров внутри НАТО по мере расширения альянса — проблема всех быстрорастущих организаций, констатировал в разговоре с РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Приоритеты членов НАТО разнятся — для кого-то главной угрозой по-прежнему остается Россия, для кого-то вызовы исходят главным образом с юга — Ближнего Востока и Африки».

Каковы признаки «смерти мозга»

Наиболее резко о положении в союзе высказался в ноябре Эмманюэль Макрон, заявивший о «смерти мозга» НАТО из-за отсутствия у его участников единой стратегии по борьбе с глобальными вызовами. Макрон, в частности, усомнился в том, что США привержены духу Североатлантического договора, а также раскритиковал Анкару за ее сирийскую операцию против курдов. По мнению французского лидера, военная кампания привела к усилению позиций террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В таких обстоятельствах европейским странам нужно сплотиться, нарастить военную мощь и проводить самостоятельную внешнюю политику, убежден Макрон.

В Германии заявили о готовности к укреплению военных сил и выразили солидарность с критикой Франции в отношении турецкой операции. Анкара была ожидаемо недовольна. Эрдоган пообещал французскому коллеге откровенный разговор в Великобритании: «Господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга». Он добавил, что у Франции нет полномочий исключать Турцию из военного альянса. Операция в Сирии была продиктована соображениями национальной обороны и никак не должна влиять на статус Турции в альянсе, объяснил позицию страны министр национальной обороны Хулуси Акар.

Однако Турция, как следует из ее решений, связывает позицию союзников по Сирии с вопросами развития альянса. Анкара заблокировала план НАТО по защите стран Балтии и Польши из-за отказа членов альянса признавать курдские формирования в Сирии террористами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Европейцы также начали настаивать на создании новых платформ для взаимодействия в военной сфере. Макрон предложил учредить Европейский совет безопасности, в который могут войти страны — лидеры ЕС, а также Великобритания после Brexit. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым проведение регулярных консультаций между Францией, ФРГ и Британией.

Еще один продолжающийся спор — о деньгах. Администрация Трампа настаивает на увеличении трат европейских членов НАТО как на собственную безопасность, так и на поддержание инфраструктуры альянса, напоминая о согласованном всеми странами обязательстве тратить на оборону не менее 2% от ВВП к 2024 году. Давление начало приносить плоды. Если в 2013–2014 годах траты европейских членов НАТО и Канады на оборону сократились на 1,2 и на 1% соответственно, то в 2016 году рост расходов европейских стран и Канады на оборону составил 3%, в 2017-м — 5,7%, а в 2018-м — 4,4%. Согласно прогнозам, в 2019 году европейцы и Канада увеличат расходы на 4,6%. (Эти данные приводятся в отчете НАТО, опубликованном 29 ноября; при этом расходы Исландии в нем не учитываются, потому что у страны нет армии.)

В общей сложности с 2014 по 2019 год европейские члены НАТО увеличили расходы на 18,5%. В то же время расходы США на оборону по-прежнему составляют более 60% от суммарных расходов всех участников альянса.

Как будут решаться спорные вопросы

За неделю до саммита Столтенберг сообщил, что девять стран альянса уже тратят по 2% ВВП на оборону. Кроме того, он заявил о введении новой формулы взносов в прямой бюджет НАТО, который идет на поддержание штаб-квартир и другие базовые расходы. До сих пор США оплачивали 22% этого бюджета, общий объем которого составляет $2,5 млрд. Теперь же Вашингтон будет платить меньше, а Берлин — больше, в итоге США и Германия обеспечат почти по 16% бюджета, сообщил Столтенберг 28 ноября.

Хотя европейские страны наращивают расходы на оборону, у них все еще нет возможности отражать угрозы без помощи США, отмечает бывший глава Европейского агентства по вопросам обороны, эксперт Европейского совета по международным отношениям Ник Витни. Например, чтобы быть в состоянии выиграть в конфликте против России, европейским странам требуется инвестировать в свою оборону по меньшей мере $288 млрд в течение ближайших 20 лет, подсчитали эксперты Международного института стратегических исследований. По мнению Витни, в ближайшие несколько лет европейские страны должны наращивать свой вес в структурах НАТО и постепенно снижать зависимость США, не покидая альянса. Укрепление европейскими странами военных сил приведет к изменению политического и стратегического баланса в их пользу, отметил Андрей Кортунов. Альянс сможет продолжать существование, но перемены будут сопряжены с трудностями, в частности США будет непросто уступить лидерство.

Несмотря на противоречия, США останутся главным партнером европейцев в сфере безопасности, убеждена заместитель директора лондонского Международного института стратегических исследований Кори Шейк. По ее словам, европейские страны, в частности Германия, Польша и страны Балтии, привыкли к роли США и не готовы отказываться от связей с Вашингтоном из-за недовольства отдельных членов, например Франции.

Наличие проблем в НАТО не отрицают, в целях усиления координации в альянсе может быть создана специальная экспертная комиссия. С таким предложением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, которого поддержал Столтенберг. Свои предложения «группа мудрецов» должна представить к следующему саммиту лидеров, который состоится в 2021 году.

Новые и старые вызовы

На декабрьском саммите в Великобритании, как сообщает Reuters, европейские союзники согласятся с требованием Вашингтона и поддержат выделение дополнительных батальонов, военных кораблей и истребителей для сдерживания России. Однако альянсу надо готовиться и к новым вызовам, призвал 29 ноября Йенс Столтенберг. По его словам, уже одобрено несколько инициатив:

  • космос признан новой сферой деятельности альянса;
  • началась модернизация техники НАТО, в частности беспилотников;
  • началась модернизация инфраструктуры, в том числе системы коммуникаций;
  • принято решение о готовности НАТО к военной атаке в ответ на кибератаку на одного из его членов.

НАТО должно принять дополнительные меры, чтобы усилить готовность к отражению новых вызовов — киберугроз, политического вмешательства и гибридных войн, призывают эксперты Фонда Карнеги за международный мир. По их мнению, альянсу требуется повысить степень доверия населения к органам власти в таких нестабильных регионах, как Западные Балканы, а также активнее инвестировать в кибертехнологии.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: НАТО, Евросоюз, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель
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