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Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Об этом сообщает ТАСС. Госдума одобрила закон о физических лицах — иностранных агентах 21 ноября.

За принятие закона высказались 155 сенаторов, 1 проголосовал против, воздержавшихся не было.

Согласно документу статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в интернете), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает финансирование из-за границы.

При этом речь идет как о денежных средствах, так и о другом имуществе, полученном от иностранных государств, их госорганов, а также о российских юридических лицах, которые получают финансирование из указанных источников.

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После голосования глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что закон никак не ограничивает права россиян на свободное распространение информации.

По его словам, в перечень иноагентов частное лицо Минюст будет вносить только в том случае, если будет установлено, что оно действует в интересах иностранных государств или иных лиц и получает от них финансирование. Клишас уточнил, что после внесения в перечень человек может продолжить распространять ту же информацию, однако нужно будет создать юрлицо и соответствующим образом маркировать сообщения, пояснил он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству контролировать применение принятого закона и реагировать в случае «избыточной практики».

Теги: иноагент, Совет Федерации, закон
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