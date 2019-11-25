Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Об этом сообщает ТАСС. Госдума одобрила закон о физических лицах — иностранных агентах 21 ноября.

За принятие закона высказались 155 сенаторов, 1 проголосовал против, воздержавшихся не было.

Согласно документу статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в интернете), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает финансирование из-за границы.

При этом речь идет как о денежных средствах, так и о другом имуществе, полученном от иностранных государств, их госорганов, а также о российских юридических лицах, которые получают финансирование из указанных источников.