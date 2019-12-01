В Совфеде объяснили реакцию США на закон об иноагентах двойной моралью

Обеспокоенность США российским законом об иностранных агентах — очередное проявление политики двойных стандартов, и Вашингтон не должен вмешиваться в дела России, заявил РБК председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Американцы проявляют по любому поводу свою заинтересованность в событиях в любой стране. Это считается нормой», — сказал Джабаров. По его словам, получается, что «Америка может диктовать» свои условия любым странам мира из-за того, что «они внутренним законодательством вводят какие-то ограничения». Законодатель посоветовал «не реагировать на подобные заявления» и призвал Соединенные Штаты «заняться своими делами» и не вмешиваться в российские, поскольку Москва подобное не практикует. «Мы приняли закон и сделали совершенно правильно», — заявил сенатор.

Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность принятым в России законом, разрешающего признавать иностранными агентами физические лица. В ведомстве отметили, что закон может быть использован «для подавления независимых голосов», и призвали Москву выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений. Госдума одобрила закон в третьем, финальном, чтении 21 ноября, а Совет Федерации — 25 ноября.