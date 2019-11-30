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Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах
Одобрение закона может быть использовано «для подавления независимых голосов», считает ведомство. Вашингтон призвал Москву соблюдать приверженность свободе выражения мнений
Морган Ортагус (Фото: Andrew Harnik / Associated Press)

Вашингтон обеспокоен одобрением в России закона, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, одобрение закона российским парламентом «может быть использовано для подавления голосов независимых людей».

«Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений, которые [глава российского МИДа Сергей] Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ», — заявила Ортагус.

Согласно документу, иностранными агентами можно будет признавать лиц, которые участвуют в создании материалов СМИ-иноагентов либо распространяют их, а также получают имущество или деньги из-за рубежа. Закон также подразумевает, что признанные иноагентами СМИ должны будут учредить российское юридическое лицо в статусе иностранного агента, чтобы работать в стране.

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Полномочия вести реестр СМИ-иноагентов получит Минюст, который будет действовать по согласованию с МИДом.

Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Минюст будет вносить частное лицо в перечень иноагентов только в том случае, если будет установлено, что оно действует в интересах иностранных государств или иных лиц и получает от них финансирование. После того, как человека внесут в перечень, он может продолжить распространять ту же информацию, создав юрлицо и маркируя сообщения соответствующим образом, отмечал он. Клишас заверил, что закон не ограничит право россиян на свободное распространение информации.

Госдума одобрила закон в третьем, окончательном чтении 21 ноября, а Совет Федерации — 25 ноября.

Обеспокоенность в связи с принятием закона также выразил Евросоюз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что это является «ответной мерой на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Госдеп США, закон об иноагентах
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