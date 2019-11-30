Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах

Полномочия вести реестр СМИ-иноагентов получит Минюст, который будет действовать по согласованию с МИДом.

Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Минюст будет вносить частное лицо в перечень иноагентов только в том случае, если будет установлено, что оно действует в интересах иностранных государств или иных лиц и получает от них финансирование. После того, как человека внесут в перечень, он может продолжить распространять ту же информацию, создав юрлицо и маркируя сообщения соответствующим образом, отмечал он. Клишас заверил, что закон не ограничит право россиян на свободное распространение информации.

Госдума одобрила закон в третьем, окончательном чтении 21 ноября, а Совет Федерации — 25 ноября.

Обеспокоенность в связи с принятием закона также выразил Евросоюз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что это является «ответной мерой на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ».