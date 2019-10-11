Данные о проверке задержавших Голунова полицейских попросили передать ФСБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 10 окт, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 10 окт, 12:42
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове Общество, 12:51 Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе Политика, 12:48 Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского Политика, 12:46 Сборная России по волейболу прервала серию поражений на Кубке мира Спорт, 12:44 Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт Финансы, 12:43 Опросы предсказали националистам победу на выборах в Польше Политика, 12:35 В строящейся многоэтажке на западе Москвы произошел пожар Общество, 12:30 Путин заявил об угрозе для России из-за американских ракет в Азии Политика, 12:29 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 12:24 Нефть подорожала до $60: за два часа баррель прибавил больше 2% Quote, 12:18 Главные тренды рынка страхования в России по версии KPMG Pro, 12:16 Легионер «Зенита» получил травму и выбыл на длительный срок Спорт, 12:13 Данные о проверке задержавших Голунова полицейских попросили передать ФСБ Общество, 12:12 В Москве вооруженные грабители украли 1 млн руб. из букмекерской конторы Общество, 12:10
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Данные о проверке задержавших Голунова полицейских попросили передать ФСБ

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать в управление «М» ФСБ России материалы проверки в отношении полицейских, проводивших задержание Голунова. Об этом Бадамшин сообщил РБК.

«Материалы уголовного дела по наркотикам валяются в СК РФ, и никто сейчас ничего не делает, до этого достаточно активно работали», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры России и пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Политика
СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июля, однако известно об этом стало на следующий день. В МВД заявили, что у него при себе обнаружили наркотики. Через два дня Голунова поместили под домашний арест, спустя еще двое суток освободили, сняв с него обвинения за недоказанностью вины. Журналист заявил, что при задержании его избили, а также в течение суток не позволяли связаться с адвокатом и родственниками. СК в июле начал доследственную проверку о превышении должностных полномочий при его задержании.

Дело о наркотиках против Голунова закрыли за неимением доказательств. После этого президент Владимир Путин уволил главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и руководителя УВД по Западному административному округу, куда доставили журналиста, генерал-майора Андрея Пучкова. В этом же УВД затем уволили четырех полицейских. По словам Бадамшина, уголовное дело против полицейских, расследовавших дело Голунова, не заводили.

Теги: новости РБК, Иван Голунов, Генпрокуратура, ФСБ, проверка
Материалы по теме
Суд отказал задерживавшему Голунова сержанту в восстановлении на службе
Общество
Уволенные из-за дела Голунова силовики потребовали вернуть их на службу
Общество
УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter