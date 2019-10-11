Данные о проверке задержавших Голунова полицейских попросили передать ФСБ

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать в управление «М» ФСБ России материалы проверки в отношении полицейских, проводивших задержание Голунова. Об этом Бадамшин сообщил РБК.

«Материалы уголовного дела по наркотикам валяются в СК РФ, и никто сейчас ничего не делает, до этого достаточно активно работали», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры России и пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июля, однако известно об этом стало на следующий день. В МВД заявили, что у него при себе обнаружили наркотики. Через два дня Голунова поместили под домашний арест, спустя еще двое суток освободили, сняв с него обвинения за недоказанностью вины. Журналист заявил, что при задержании его избили, а также в течение суток не позволяли связаться с адвокатом и родственниками. СК в июле начал доследственную проверку о превышении должностных полномочий при его задержании.