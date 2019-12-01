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Число вагонов в поездах на МЦД-1 пообещали увеличить досрочно

Число вагонов в поездах «Иволга 2.0», курсирующих по Белорусско-Савеловскому Московскому центральному диаметру (МЦД-1), увеличат с семи до 11 с 2 декабря, на неделю раньше запланированной даты. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении указывается, что переход на составы из 11 вагонов позволит увеличить число пассажирских мест на 357 тыс. в сутки. Ранее переход на «удлиненные» поезда был запланирован на 9 декабря. По данным департамента, досрочный переход стал возможен благодаря «успешной совместной работе участников проекта».

Общее количество новых мест после увеличения числа вагонов в поездах на МЦД-1 и МЦД-2 составляет более одного миллиона, отметили в департаменте.

Общество
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ранее, 25 ноября, дополнительные вагоны добавили к поездам, курсирующим по МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр Московских центральных диаметров). Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял это решение «существенным ростом» пассажиропотока. Ввести дополнительные вагоны на МЦД-1 планировали в течение 15 дней.

Два первых диаметра МЦД начали работу 21 ноября, они соединили Лобню с Одинцово и Подольск с Нахабино. В день открытия пассажиры жаловались на короткие поезда и не работающие на станциях валидаторы. 22 ноября на МЦД-2 произошел сбой, из-за которого увеличили интервалы движения поездов. Собянин пообещал в короткие сроки решать возникающие на открытых диаметрах МЦД проблемы, отметив, что в ходе реализации «таких масштабных проектов» проблем не избежать. С 25 ноября из-за проблем с турникетами на МЦД ввели бесплатный проезд. Расходы предстоит покрыть перевозчику — Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

 

Теги: Москва, транспорт, вагон
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