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Собянин пообещал последовательно устранять проблемы на МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в короткие сроки устранять проблемы, возникающие в работе недавно запущенных Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом он заявил в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Мэр столицы напомнил, что после открытия Московского центрального кольца (МЦК) его работа активно совершенствовалась. Примерно то же самое предстоит и с МЦД.

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Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж

«Проблемы, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов», — добавил Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Два первых диаметра, соединивших Лобню с Одинцово и Подольск с Нахабино, открылись 21 ноября. В первый же день пассажиры массово жаловались на короткие поезда в семь вагонов, неработающие валидаторы, проблемы с чтением карт «Тройка».

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В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) пообещали оперативно устранить эти неудобства. 22 ноября на МЦД-2 на Рижском направлении произошел сбой, из-за чего были увеличены интервалы движения электричек. В ЦППК сообщили, что сбой произошел по техническим причинам.

Теги: транспорт, Москва, Сергей Собянин
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