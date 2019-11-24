Собянин пообещал последовательно устранять проблемы на МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в короткие сроки устранять проблемы, возникающие в работе недавно запущенных Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом он заявил в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Мэр столицы напомнил, что после открытия Московского центрального кольца (МЦК) его работа активно совершенствовалась. Примерно то же самое предстоит и с МЦД.

«Проблемы, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов», — добавил Собянин (цитата по «РИА Новости»).