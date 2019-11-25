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Собянин заявил о введении дополнительных вагонов в поездах на МЦД

Составность всех поездов на МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр Московских центральных диаметров) увеличат до 10-11 вагонов. Об этом сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Количество вагонов увеличится с 25 ноября. По словам градоначальника, это решение было принято из-за существенного роста пассажиропотока на МЦД. Собянин также сообщил, что количество вагонов на МЦД-1 (Белорусско-Савеловский диаметр) увеличат «в течение следующих 15 дней».

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Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж

Два первых диаметра МЦД открылись 21 ноября этого года, они соединили Лобню с Одинцово и Подольск с Нахабино. Уже в первый день их работы пассажиры массово жаловались на короткие поезда в семь вагонов, неработающие валидаторы, а также проблемы с чтением карты «Тройка». В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) пообещали устранить все неудобства. 22 ноября на МЦД-2 произошел сбой, в связи с чем интервалы движения электричек были увеличены. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в короткие сроки устранять возникающие в работе МЦД проблемы, напомнив, что после открытия Московского центрального кольца (МЦК) предпринимались шаги по усовершенствованию его работы.

Теги: Собянин, Москва
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