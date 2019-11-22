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На втором Московском центральном диаметре произошел сбой

На втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«По техническим причинам [увеличены интервалы движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении]», — сказали в пресс-службе.

В аккаунте ЦППК в Twitter сообщается, что движение уже восстановили. Поезда следовали с увеличенными интервалами со стороны Нахабино в направлении Москвы.

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21 ноября было открыто движение по первым двум веткам МЦД. В церемонии участвовал президент России Владимир Путин. Он прокатился по линии, соединяющей Одинцово и Лобню. В пути его сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозерцев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В социальных сетях пользователи жаловались, что из-за церемонии открытия задерживались поезда, которые курсируют по диаметрам. В результате некоторые пассажиры стали самостоятельно выходить из электричек на железнодорожные пути. Помимо этого жители пожаловались на не работающие на многих станциях турникеты и слишком короткие поезда.

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Гендиректор ЦППК Максим Дьяконов также сообщил, что поступали обращения о сбоях в чтении карт «Тройка» на МЦД. По его словам, проблемы должны решить 22 ноября.

Теги: железная дорога, ЦППК, РЖД, сбой, новости РБК
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