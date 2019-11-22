На втором Московском центральном диаметре произошел сбой

На втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«По техническим причинам [увеличены интервалы движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении]», — сказали в пресс-службе.

В аккаунте ЦППК в Twitter сообщается, что движение уже восстановили. Поезда следовали с увеличенными интервалами со стороны Нахабино в направлении Москвы.

21 ноября было открыто движение по первым двум веткам МЦД. В церемонии участвовал президент России Владимир Путин. Он прокатился по линии, соединяющей Одинцово и Лобню. В пути его сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозерцев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.