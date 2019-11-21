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На МЦД назвали срок устранения проблем с чтением транспортных карт

Проблемы с работой транспортных карт «Тройка» на Московских центральных диаметрах (МЦД) решат 22 ноября. Об этом РБК сообщил генеральный директор «Центральной пригородной пассажирской компании» Максим Дьяконов.

«Сегодня с утра начали получать по ряду станций обращения о сбоях в чтении карт «Тройка». Завтра до конца утра рассчитываем устранить сбой», — заявил Дьяконов. Он добавил, что при неисправностях сотрудники продолжают работать по предыдущей схеме: если у пассажира не срабатывает карта, его пропускают в ручном режиме.

Также директор ЦППК принес извинения перед пассажирами за неудобства.

Фотогалерея 
Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж

21 ноября в столице запустились первые две ветки МЦД - реконструированных железных дорог Москвы и Подмосковья, работающих по принципу Московского центрального кольца.

Пассажиры в день открытия МЦД жаловались на короткие поезда (семь вместо девяти вагонов) и неработающие турникеты на многих станциях. Контролеры на местах стали пропускать граждан в ручном режиме.

На открытие МЦД приехал Владимир Путин. Он проехал по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню (МЦД-1). Президент поблагодарил руководство РЖД, столицы и Московской области от имени москвичей за открытие диаметров.

Теги: метро, Москва, транспорт, новости РБК
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