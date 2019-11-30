Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский подверг критике инициативу об установке в Праге памятника «власовцам» и назвал ошибкой решение о выводе советских войск из Восточной Европы. Соответствующее заявление политик разместил в своем Twitter.

Как ранее сообщил местный портал iDNES.cz, с инициативой установки памятника «власовцам» в Праге выступил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Данное предложение планируется рассмотреть на заседании муниципального совета района, которое пройдет 16 декабря текущего года.

В посольстве России в Чехии заявили, что установка такого мемориала представляла бы собой нарушение обязательств Чехии по Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В диппредставительстве напомнили, что Русская освободительная армия генерала Власова была коллаборационистским вооруженным формированием. В соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге, действия этой армии квалифицируются как участие в военных преступлениях нацистов и преступлениях против человечности, а также пособничество им, отметили дипломаты.

В октябре текущего года в чешских городах Острава и Брно за сутки неизвестные осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов.

В августе нападению вандалов в Праге подвергся памятник советскому маршалу Коневу. Посольство России в Чехии осудило акт вандализма, позже власти Праги одобрили перенос монумента в один из музеев.