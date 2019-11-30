Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы Политика, 05:53 Подозреваемым в атаке на Лондонском мосту оказался судимый за терроризм Общество, 05:40 Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии Общество, 05:37 Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета Политика, 05:18 Пострадавшие при ДТП россияне вылетели из Доминиканы в Москву Общество, 05:17 Apple намерена изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма Технологии и медиа, 04:51 Мадуро мобилизовал ВС Венесуэлы из-за возможных провокаций США и Колумбии Политика, 04:49 Пугачева назвала «стыдную правду» по отношению к зрителям и сцене Общество, 04:20 Сапоги Наполеона продали на аукционе во Франции за €117 тыс. Общество, 04:10 Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии Политика, 03:41 SANA сообщило об отбитой армией Сирии атаке террористов в Идлибе Политика, 03:37 Слуцкий прокомментировал решение оставить пост главного тренера «Витесса» Спорт, 03:30 В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту Общество, 03:06 Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона Общество, 02:59
Политика ,  
0 
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский подверг критике инициативу об установке в Праге памятника «власовцам» и назвал ошибкой решение о выводе советских войск из Восточной Европы. Соответствующее заявление политик разместил в своем Twitter.

Как ранее сообщил местный портал iDNES.cz, с инициативой установки памятника «власовцам» в Праге выступил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Данное предложение планируется рассмотреть на заседании муниципального совета района, которое пройдет 16 декабря текущего года.

В посольстве России в Чехии заявили, что установка такого мемориала представляла бы собой нарушение обязательств Чехии по Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В диппредставительстве напомнили, что Русская освободительная армия генерала Власова была коллаборационистским вооруженным формированием. В соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге, действия этой армии квалифицируются как участие в военных преступлениях нацистов и преступлениях против человечности, а также пособничество им, отметили дипломаты.

Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

В октябре текущего года в чешских городах Острава и Брно за сутки неизвестные осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов.

В августе нападению вандалов в Праге подвергся памятник советскому маршалу Коневу. Посольство России в Чехии осудило акт вандализма, позже власти Праги одобрили перенос монумента в один из музеев.

Теги: Владимир Жириновский, Восточная Европа, Великая Отечественная война
Материалы по теме
Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»
Политика
В Чехии дважды за сутки осквернили памятники красноармейцам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter