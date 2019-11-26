Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

Установка памятника «власовцам» в Праге представляла бы собой нарушение обязательств Чехии по Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Об этом сообщается в комментарии посольства России в Праге, опубликованном в Facebook дипмиссии.

Таким образом в посольстве отреагировали на инициативу старосты района Прага-Ржепорые Павла Новотного установить в чешской столице памятник «власовцам». Как сообщает IDNES, соответствующее предложение рассмотрят на заседании Муниципального совета района, которое пройдет 16 декабря этого года.

В посольстве отметили, что Русская освободительная армия генерала Власова была коллаборационистским вооруженным формированием. Дипломаты уточнили, что ее действия, в соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге, квалифицируются как участие в военных преступлениях нацистов и преступлениях против человечности, а также пособничество им.

В октябре текущего года в Чехии за сутки осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов. Ранее в августе в Праге вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу. Посольство России в Чехии осудило акт вандализма, позже власти Праги одобрилиперенос монумента в один из музеев.