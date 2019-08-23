МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом заявила представитель ведомства Зузана Штихова, пишет Blesk.cz.

«Мы также отмечаем, что памятник не является военным захоронением и находится исключительно в зоне ответственности местных властей», — уточнила она. Она пояснила, что таким образом на монумент Коневу не распространяется двустороннее соглашение «О взаимной охране военных захоронений». Штихова подчеркнула, что МИД Чехии не может комментировать действия органов местного самоуправления. На ноту российской стороны в скором времени ответят муниципальные власти шестого района Праги.

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные облили красной краской статую маршала Ивана Конева в Праге. Вандалы написали на постаменте памятника фразу «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и дату «1968».