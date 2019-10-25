В Чехии дважды за сутки осквернили памятники красноармейцам

В Чехии в течение суток осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Праге.

По данным посольства, неизвестные осквернили мемориалы воинов-освободителей, расположенные в чешских городах Острава и Брно, памятники облили красной краской. В дипмиссии инциденты назвали «трусливой выходкой», отметив, что акты вандализма противоречат нормам цивилизованного общества. В посольстве также сообщили, что власти Остравы осудили осквернение памятника, а монумент в Брно уже приведен в надлежащий вид.

В ночь с 21 на 22 августа этого года в Праге вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу. Неизвестные нанесли на монумент надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968». Посольство России в Чехии осудило осквернение монумента, российский МИД заявил протест временному поверенному в делах Чехии. Позже власти Праги одобрили перенос памятника в один из музеев. Ранее монумент уже подвергался атакам вандалов осенью 2017 и весной 2018 года.