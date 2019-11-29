На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В графике движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) произошли сбои, сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что интервалы увеличили на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону к столице.

В ЦППК отметили, что «при малейшем подозрении» проверяются все системы, связанные с движением поездов. Сейчас оно осуществляется по графику.

Первые две линии МЦД запустили 21 ноября, на открытии присутствовал президент России Владимир Путин. В тот день поступили многочисленные жалобы от пассажиров из-за задержек поездов, сбоев в работе турникетов и толкучки. В соцсетях появились видеокадры, где люди выходили из поездов и шли пешком. Из-за потока пассажиров власти 25 ноября решили увеличить количество вагонов в составах, а проезд по МЦД сделать бесплатным на две недели. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал в краткие сроки устранить проблемы в работе диаметров.