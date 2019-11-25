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Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД
Из-за большого потока пассажиров после открытия МЦД столичные власти решили увеличить количество вагонов, а также пообещали на ближайшие две недели сделать бесплатным проезд
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве увеличат количество вагонов на двух линиях Московских центральных диаметров (МЦД), а также на две недели сделают бесплатным проезд для пользователей этого вида транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным» — написал Собянин.

По его словам, в рабочие дни МЦД воспользовались свыше полумиллиона человек, связи с чем власти решили увеличить количество вагонов на обеих линиях.

Он отметил, что на МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр) составы поездов увеличат на 10-11 вагонов с 25 ноября. «Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%. На МЦД-1 (Белорусско-Савеловский диаметр. — РБК) количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней», — написал Собянин.

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Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж

Открытие двух линий МЦД состоялось в четверг, 21 ноября в присутствии президента Владимира Путина. На следующий день на МЦД-2 произошел сбой. Тогда поезда ходили с увеличенными интервалами со стороны Нахабино в направлении Москвы. Кроме того, в день запуска МЦД пассажиры пожаловались на короткие поезда (семь вагонов вместо обещанных девяти), а также неработающие на многих станциях турникеты. После этого Собянин признал, что на МЦД возникли проблемы и пообещал «спокойно и последовательно работать» над ними, устраняя неполадки «в максимально короткие сроки».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Собянин, Москва, проезд
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