Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

Из-за большого потока пассажиров после открытия МЦД столичные власти решили увеличить количество вагонов, а также пообещали на ближайшие две недели сделать бесплатным проезд

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве увеличат количество вагонов на двух линиях Московских центральных диаметров (МЦД), а также на две недели сделают бесплатным проезд для пользователей этого вида транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным» — написал Собянин.

По его словам, в рабочие дни МЦД воспользовались свыше полумиллиона человек, связи с чем власти решили увеличить количество вагонов на обеих линиях.

Он отметил, что на МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр) составы поездов увеличат на 10-11 вагонов с 25 ноября. «Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%. На МЦД-1 (Белорусско-Савеловский диаметр. — РБК) количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней», — написал Собянин.