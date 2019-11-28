Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине споткнулась в тот момент, когда поднималась на сцену.

Видеозапись инцидента опубликовал на своем YouTube-канале британский таблоид Daily Mail.

Поднявшись на сцену, канцлер в шутку объяснила, что не заметила ступеней, и заявила, что обязательно ими воспользуется, когда будет спускаться.

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