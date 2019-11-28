Политика , 28 ноя, 19:05
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Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине споткнулась в тот момент, когда поднималась на сцену.
Видеозапись инцидента опубликовал на своем YouTube-канале британский таблоид Daily Mail.
Поднявшись на сцену, канцлер в шутку объяснила, что не заметила ступеней, и заявила, что обязательно ими воспользуется, когда будет спускаться.
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