Меркель прокомментировала серию приступов фразой «слежу за здоровьем»

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявила, что она ведет себя ответственно в вопросе, касающимся здоровья, и тщательно следит за ним. Так, она прокомментировала недавние приступы дрожи, которые произошли с ней на встречах на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Во-первых, вы можете принять это к сведению, что я осознаю ответственность моей должности. Я веду себя надлежащим образом в том, что касается моего здоровья», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого Меркель отметила, что она «заинтересована в том, чтобы быть здоровой». «Я слежу за своим здоровьем», — добавила она.

Первый приступ дрожи случился у Меркель в середине июня на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине. Позднее канцлер сообщила, что причиной произошедшего стало обезвоживание.