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В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Фото: Сергей Чужаков / AP

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом». Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа», — сказал он.

Однако, по его словам, поставлять этот газ в Европу Киев не сможет, так как украинское законодательство «не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления».

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Витренко отметил, что этой официальной позиции оператор будет придерживаться в дальнейшем. Глава «Нафтогаза» заверил, что Украина не собирается «воровать, забирать, потреблять» хранимый российский газ, пока его собственник документально не укажет, что с ним делать. В то же время Витренко считает, что разрешение вопроса по транзитному контракту не затянется надолго.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что соглашение по газу между Украиной и Россией должно быть подписано не позднее 13 декабря из-за необходимости предварительного резервирования мощностей. 25 ноября президенты стран Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали по телефону вопрос транзита. В Кремле также отмечали недостаток времени для разрешения ситуации.

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря. Компромисса по новым условиям стороны пока достичь не могут. Россия предлагала соглашение сроком на год, если украинский оператор откажется от судебных разбирательств в отношении «Газпрома», Украина в свою очередь рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения.

Теги: Украина, «Нафтогаз Украина», газ
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