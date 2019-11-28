В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

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Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом». Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа», — сказал он.

Однако, по его словам, поставлять этот газ в Европу Киев не сможет, так как украинское законодательство «не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления».

Витренко отметил, что этой официальной позиции оператор будет придерживаться в дальнейшем. Глава «Нафтогаза» заверил, что Украина не собирается «воровать, забирать, потреблять» хранимый российский газ, пока его собственник документально не укажет, что с ним делать. В то же время Витренко считает, что разрешение вопроса по транзитному контракту не затянется надолго.