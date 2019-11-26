Киев и Москва отчитались о разговоре Путина и Зеленского

Темой телефонного разговора Путина и Зеленского стали транзит российского газа и передача Россией задержанных украинских кораблей (Фото: Sergey Gumenyuk / ТАСС )

Российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили возвращение Москвой украинских кораблей, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики. Об этом сообщается на официальных сайтах лидеров России и Украины.

Как следует из текста сообщения пресс-службы Кремля, разговор прошел по инициативе Киева на фоне грядущего саммита «нормандского формата», который должен состояться в Париже 9 декабря текущего года.

В Москве отметили, что Путин и Зеленский рассмотрели ситуацию, связанную с передачей Киеву украинских кораблей, задействованных в ходе «провокации» в Керченском проливе в ноябре прошедшего года. При этом в версии, опубликованной украинской стороной, отмечается, что Зеленский заявил о необходимости возвращения Москвой документов, оборудования, а также вооружения с вернувшихся кораблей.

Российская сторона вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» по истечении года после инцидента, произошедшего в Черном море. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и членов их экипажей по факту нарушения государственной границы России. После их возвращения на Украине сообщили о нехватке части оборудования, находившегося на кораблях, украинский лидер Владимир Зеленский пообещал попросить Москву вернуть изъятое.