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Политика ,  
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Киев и Москва отчитались о разговоре Путина и Зеленского
Темой телефонного разговора Путина и Зеленского стали транзит российского газа и передача Россией задержанных украинских кораблей (Фото: Sergey Gumenyuk / ТАСС )

Российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося накануне телефонного разговора обсудили возвращение Москвой украинских кораблей, а также рассмотрели вопросы газовой проблематики. Об этом сообщается на официальных сайтах лидеров России и Украины.

Как следует из текста сообщения пресс-службы Кремля, разговор прошел по инициативе Киева на фоне грядущего саммита «нормандского формата», который должен состояться в Париже 9 декабря текущего года.

В Москве отметили, что Путин и Зеленский рассмотрели ситуацию, связанную с передачей Киеву украинских кораблей, задействованных в ходе «провокации» в Керченском проливе в ноябре прошедшего года. При этом в версии, опубликованной украинской стороной, отмечается, что Зеленский заявил о необходимости возвращения Москвой документов, оборудования, а также вооружения с вернувшихся кораблей.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Российская сторона вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» по истечении года после инцидента, произошедшего в Черном море. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и членов их экипажей по факту нарушения государственной границы России. После их возвращения на Украине сообщили о нехватке части оборудования, находившегося на кораблях, украинский лидер Владимир Зеленский пообещал попросить Москву вернуть изъятое.

Видео: ФСБ России

В пресс-службе Кремля также отметили, что главы двух государств подробно обсудили газовую проблематику, в том числе вопрос продолжения транзита газа из России, а также возобновления прямых его поставок на Украину. При этом офисе Зеленского отметили, что стороны «затронули» вопросы переговоров по газовой тематике в «трехстороннем формате» (Украина, Россия, Евросоюз).

Действующий контракт на транзит газа из России через украинскую территорию истекает 31 декабря этого года. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить соглашение или заключить новое сроком действия в один год. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук соообщил, что Киев не заинтересован во временном соглашении.

В Москве также отметили, что президенты двух стран достигли договоренности продолжать контакты на различных уровнях.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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