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В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Глава «Нафтогаза» заявил, что в письме «Газпром» пообещал перекрыть вентиль с начала 2020 года, если сторонам не удастся продлить или заключить новый договор по транзиту газа. Срок нынешнего истекает 31 декабря

Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства. Об этом заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

«Я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», — сказал Витренко.

Отвечая на вопрос о том, как долго государство сможет закачивать транзитный газ в свои хранилища, Витренко отметил, что такая ситуация возможна, если топливо и дальше будет поступать без документов. Он добавил, что это продлится недолго, поскольку «Газпром» очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль». «И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах», — сказал Витренко.

Материал дополняется

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