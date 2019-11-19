Минздрав исключил проблемы с трансплантацией почек после увольнения врача

Увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача Михаила Каабака не отразится на помощи детям, которым необходима «операция по трансплантации печени или почки, в соответствии с медицинскими показаниями». Об этом говорится в сообщении Минздрава России, которое поступило в РБК.

«Лечение будет проведено в полном объеме высокопрофессиональными специалистами страны», каждому ребенку, заявили в ведомстве.

Так они ответили на сообщение портала Business FM, который назвал Михаила Каабака «единственным в России врачом, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов».

18 ноября занимавшийся пересадкой почек врач Михаил Каабак сообщил о своем увольнении из НМИЦ здоровья детей. В этом центре он работал по совместительству и занимал 0,25 ставки. В сентябре, писал «Коммерсант», когда когда Каабак принес трудовую книжку в НМИЦ для оформления на полную ставку, ему было отказано в трудоустройстве. Как рассказал врач РБК, причиной увольнения стали претензии к хирургу по использованию препарата алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему при трансплантации органов.

«Коммерсант» также приводил слова родителей пациентов, которые заявляли, что в другом учреждении — Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова — не принимают на операции детей весом меньше 9 кг. Собеседник издания рассказала, что ее ребенку, который весил менее 10 кг, отказались пересаживать органы в нескольких центрах, а специалисты с которыми велись консультации, заявляли, что «только Михаил Каабак берет таких детей».